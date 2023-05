Tuttosport scrive: “Fiorentina tranquilla su Italiano, ha un contratto lungo e nel caso è pronto Aquilani”

Come riporta Tuttosport questa mattina, nonostante l’interesse del Napoli per Vincenzo Italiano (l’allenatore piace tantissimo a De Laurentiis da tantissimo tempo), in casa Fiorentina non c’è preoccupazione, sia per il contratto lungo che lega Italiano alla società viola (giungo 2024 con opzione fino al 2025) e sia perché i dirigenti sono convinti di avere in casa già il suo sostituito, vale a dire Alberto Aquilani, allenatore della Primavera e pronto al grande salto.

