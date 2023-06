Corriere Fiorentino, Aquilani saluta la Primavera per iniziare la carriera tra i grandi

Come riportato dal Corriere Fiorentino, Alberto Aquilani sta per salutare i suoi ragazzi della Primavera e la società viola per poter intraprendere un percorso con una prima squadra. Molte squadre in Serie B lo seguono, infatti l’ex Milan ha dimostrato le sue abilità in panchina vincendo numerosi trofei in questi anni, che non sono passati inosservati. Ora per lui il grande salto, la favorita sembra essere il Pisa. Aquilani se ne va da Firenze consapevole di avere ancora un gran rapporto con la famiglia Commisso, dunque potrebbe essere solo un arrivederci tra le due parti.