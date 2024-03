Chi al posto di Italiano? Gazzetta: “Commisso spinge per Aquilani ma c’è da convincere il Pisa”

Tiene banco il rebus della panchina viola. In caso di addio di Vincenzo Italiano, la Fiorentina sta sondando vari nomi. Si è parlato di Gilardino e Palladino, ma allo stesso tempo, piace e non poco una vecchia conoscenza: Alberto Aquilani. Classe ‘84, è un nome forte nelle preferenze della Fiorentina perché ha dato tanto al settore giovanile: con la Primavera ha alzato 5 trofei, grazie a 3 Coppa Italia e 2 Supercoppa.

Si dice che alla fine della scorsa stagione avrebbe già potuto fare il salto dalle giovanili alla Prima Squadra, se Vincenzo Italiano avesse lasciato la panchina. Se ora arrivasse una chiamata accetterebbe di buon grado per il grande feeling che ha con la società di Commisso e per il rapporto speciale che aveva soprattutto con Joe Barone, salutato commosso alla camera ardente. Ha un contratto fino a giugno 2025 e ci sarebbe quindi da trovare un accordo con il Pisa che non lo libererebbe a zero. Non ha esperienza come tecnico in Serie A, ma ha un grande bagaglio da calciatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

DAL VIOLA PARK