QS: “Aquilani potrebbe lasciare il Pisa a prescindere dalla Fiorentina, i risultati non hanno convinto”

Tiene banco la questione allenatore in casa Pisa, strettamente legata alla volontà della Fiorentina di portare sulla panchina viola l’attuale tecnico dei nerazzurri Alberto Aquilani. Infatti, secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, la società nerazzurra non ha gradito le ultime dichiarazioni dell’ex centrocampista viola. Inoltre, anche i risultati ottenuti nell’arco della stagione non hanno convinto la proprietà, motivo per cui Aquilani potrebbe lasciare la panchina pisana a prescindere dalla volontà della Fiorentina. Ovviamente, questa resta una domanda alla quale il Pisa dovrà rispondere nel minor tempo possibile, in modo da non avere ritardi sulla tabella di marcia in vista della prossima stagione.

Dal canto suo, Aquilani gradirebbe l’arrivo sulla panchina della Fiorentina. Anche la società viola è chiamata a risolvere la complicata questione dell’allenatore, che però verrà affrontata solo dopo la finalissima di Conference League ad Atene. Attualmente, l’unica certezza sembra l’addio di Vincenzo Italiano al termine della stagione: solo il tempo ci dirà se Aquilani, in uscita dal Pisa, tornerà a Firenze in qualità di allenatore della prima squadra.

