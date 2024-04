Pedullà scrive: “Aquilani è il favorito per la panchina della Fiorentina. È davanti a Gilardino e Palladino”

Sono stati fatti diversi nomi per la panchina della Fiorentina, tenendo conto che a fine stagione Vincenzo Italiano saluterà. C’è chi ha dato Palladino in dirittura, chi Gilardino a un passo (ricordiamo che sta trattando il rinnovo con il Genoa), quando le cose non stanno esattamente così. Oggi in cima alla lista c’è Alberto Aquilani, che ha un rapporto importante con il club viola e che spera di disputare i playoff a Pisa. Aquilani è molto apprezzato, la Fiorentina non ha fatto ancora una scelta definitiva, ma la tendenza oggi è questa. E se dovessimo fare una mini griglia a tre a ridosso di fine aprile, Aquilani sarebbe in vantaggio sugli altri due candidati, aspettando che la Viola tiri definitivamente le somme. Lo scrive Alfredo Pedullà

