Aquilani: "Fagioli è forte, capisce il gioco prima degli altri, finalmente si può affermare"

L'ex centrocampista viola presente al Franchi per il Pepito Day ha ribadito il suo legame con Firenze ed elogiato Nicolò Fagioli

A margine del "Pepito Day" Alberto Aquilani ha rilasciato queste dichiarazioni in zona mista:

"Credo ci sia tutto il tempo per far bene, la Fiorentina è ancora in corsa per gli obiettivi. Sono rimasto legato alla società e a Firenze, una città che mi ha adottato. Fagioli è molto forte, era un peccato che non trovasse continuità e non si potesse affermare. Quando è in campo si vede che capisce il gioco prima degli altri. Roma? Non so se deve rimanere Ranieri, ma sicuramente da quando è arrivato ha rimesso le cose a posto e si è confermato un maestro. De Rossi? Può fare tutto".