Nazione: “Palladino è in bilico. Sarri, Tudor e Aquilani i nomi accostati alla Fiorentina”

Panchina rovente in caso di ko contro il Lecce

Un lunedì di allenamento e incontri quello di Raffaele Palladino che ieri al Viola Park, dopo aver iniziato a preparare la gara contro il Lecce di venerdì sera, ha incontrato Alessandro Ferrari e Daniele Pradè nelle stanza del centro sportivo viola. Il messaggio della società di Rocco Commisso è chiaro: Palladino è l'allenatore della Fiorentina. L'ex Monza adesso, deve vincere contro il Lecce e far rivedere quella Fiorentina che fino a qualche settimana fa si giocava addirittura la Champions League.

Il suo 4-2-3-1 di Verona è stato criticato fortemente e contro la squadra di Giampaolo serve sicuramente qualcosa di diverso. Dal punto di vista tattico certo, ma anche dell'atteggiamento. Altrimenti, la panchina viola diventerebbe davvero rovente. Per questo motivo il quotidiano ha accostato tre nomi come possibili sostituti di Raffaele Palladino alla Fiorentina. Il primo, accostato anche quest'estate è quello di Alberto Aquilani. Il secondo invece, molto complicato, è quello di Maurizio Sarri. Mentre per ultimo c'è la figura di Igor Tudor, ex allenatore della Lazio. Lo scrive La Nazione.