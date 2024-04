Corriere Fiorentino: “Aquilani favorito per la panchina della Fiorentina. C’è il retroscena di Verona”

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino, è Alberto Aquilani il grande favorito per la panchina della Fiorentina. L’ex tecnico della Primavera viola e oggi allenatore del Pisa, è il preferito dalla società viola per prendere il posto di Vincenzo Italiano che lascerà a giugno il club viola. In realtà lo scorso anno, era il 27 febbraio, se la Fiorentina non avesse vinto a Verona, Italiano sarebbe stato esonerato e Aquilani avrebbe preso subito il suo posto in panchina, poi la squadra viola vinse 0-3 e ci fu la grande rincorsa terminata con l’ottavo posto in campionato e le due finali. Tra gli allenatori calano le quotazioni di Palladino e di Gilardino.

