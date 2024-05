L’allarme di Cinquini: “La Fiorentina andrebbe verso il ridimensionamento con Goretti e Aquilani”

L’ex direttore sportivo con una parentesi anche con la Fiorentina dal 1993 al 1998, Oreste Cinquini ha parlato a Radio Bruno del momento viola: “Mi sembra che se la scelta ricadesse su Goretti e Aquilani la Fiorentina andrebbe verso il ridimensionamento. Anche perché leggo di una partenza di Gonzalez. Forse anche la prematura scomparsa di Barone ha lasciato qualcosa nel presidente. Non penso proprio che Commisso riesca a sostituire la figura di Joe Barone, anche perché era troppo importante per tutti. Sinceramente sono molto preoccupato per il futuro viola. Può influire la vittoria della Conference? Non credo che il problema della Fiorentina sia economico, ma di rapporti. Il presidente Commisso dovrebbe ritrovare una persona di fiducia come lo era Joe. Dopo tutti questi mesi, la mancata copertura del ruolo di Barone mi preoccupa. Speriamo che nella sua mente non si sia insinuato il pensiero di lasciare la mano”.

