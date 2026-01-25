25 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:22

Aquilani ricorda Commisso: “Un punto di riferimento per la mia vita e la mia carriera”

25 Gennaio · 15:09

Aggiornamento: 25 Gennaio 2026 · 15:09

#FiorentinaAquilaniCommisso

Si è giocata ieri pomeriggio, oltre poi ogni risultato, la prima partita della Fiorentina allo stadio ‘Artemio Franchi’ dopo la morte di Rocco Commisso, omaggiato nel pre gara da tutto il popolo viola. E proprio ieri si è tenuta la conferenza stampa del tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani, che ha avuto un lungo trascorso nelle giovanili della Fiorentina targata Commisso. Come riportato da Tuttomercatoweb, non è quindi mancata una nota al compianto presidente: “È stato un punto di riferimento della mia vita calcistica, ho avuto un gran rapporto con lui. Se penso che nel giro di due anni ho perso sia Joe Barone che lui sto davvero molto male. Ci tenevo pubblicamente a salutare i suoi cari e i fiorentini”. 

