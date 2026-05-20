La Gazzetta di Modena riporta: "Su Grosso Fiorentina, Torino e Bologna, al suo posto Abate o Aquilani"

L'ex campione del mondo è richiesto da molte squadre dopo l'annata a Sassuolo

Fabio Grosso è l'uomo del momento per le panchine di Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena, il tecnico Campione del Mondo 2006 è finito nel mirino di numerosi club: sebbene il Sassuolo spinga per la riconferma, la concorrenza di Fiorentina, Bologna e Torino si fa sempre più agguerrita. I neroverdi, tuttavia, non hanno intenzione di farsi colgiere di sorpresa in caso di addio del tecnico. La dirigenza emiliana ha infatti già individuato i possibili sostituti, profili che rispondono perfettamente alla filosofia societaria: si tratta di Ignazio Abate e Alberto Aquilani, le due principali rivelazioni dell'ultimo campionato di Serie B.