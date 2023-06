Solo stranieri nel Lecce Primavera, Aquilani: “Non è giusto per il settore giovanile e non la condivido”

Alberto Aquilani, nella sua conferenza stampa post Fiorentina-Lecce per lo scudetto Primavera, ha parlato anche della squadra salentina che ha schierato solo giocatori stranieri dal primo minuto. Queste le sue parole:

“Dico la verità, il fatto che il Lecce abbia schierato 11 titolari tutti stranieri un pò mi fa riflettere, ma non vuol dire che il Lecce sbaglia qualcosa perchè il Lecce ha semplicemente scelto dei giocatori forti seguendo una strategia aziendale a cui è stato permesso di farlo, se mi chiedete se lo condivido vi dico di no, se penso che sia la cosa giusta per il settore giovanile vi dico di no ma non biasimo il Lecce che lo fa perchè gli è stata data la possibilità di farlo. Poi bisogna anche sceglierli bene perchè sono forti…”

