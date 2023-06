Ferrara: “È il momento di ricorsi per il Franchi. Dovrebbero produrre una serie su Netflix”

Benedetto Ferrara, noto giornalista, ha commentato i vari temi in casa Fiorentina sulle pagine della Nazione. Ecco le sue parole: “Bicchiere mezzo pieno: la Fiorentina è l’unica squadra ad aver partecipato a quattro finali europee. Bicchiere mezzo vuoto: è l’unica ad averne perse tre. La foto col bambino sulle spalle del babbo con la scritta sulla maglietta «Ho da patì tanto» è la sintesi perfetta di uno stato d’animo collettivo. D’altra parte, se facciamo fatica a smaltire la delusione è anche perché dire che “siamo vaccinati” non basta. Era una doppia finale, serviva la seconda dose e ce ne siamo dimenticati. Accidenti. Che poi abbiamo i nostri metodi. Sono dei classici figli del nostro immenso orgoglio. Tipo: siamo di Firenze, abbiamo già vinto. Lo dicono tutti, anche quelli di Campi, Vaiano, Scandicci. Vabbè, è l’area metropolitana che conta. Che poi quelli del West Ham, con il loro calcio evoluto come un Commodore 64, non è che siano tornati a Lambrate o chissà dove. Londra non così brutta, anche se sulla civiltà di certi tifosi c’è molto da discutere. Comunque molti amici tornati da Praga si sono consolati con la solita frase: “stadio molto carino, la partita si vedeva bene dappertutto”. Che poi se vai in curva al Franchi, quando sei all’estero di solito la vedi bene per forza perché sei abituato a doverla immaginare, magari sotto la pioggia o controsole. Infatti ora, sul caso stadio, è il momento dei ricorsi: il comune ricorre al Tar, la fondazione Nervi sfida il restyling. Dovrebbero produrre una serie su Netflix”.