Nazione: “Chi nel post Italiano? In pole c’è Aquilani, il predestinato che si ispira a De Zerbi”

Palladino, Gilardino o De Rossi. Secondo La Nazione oggi in edicola il prossimo allenatore della Fiorentina potrebbe essere un altro nome. Davanti a tutti infatti c’è Alberto Aquilani, il predestinato, come lo chiamano i dirigenti viola. Si sono paventati accordi con altri tecnici, contratti già firmati o in procinto di esserlo. Al momento non c’è niente di fatto. Nessuno confermerà, tutti gli attori in ballo sono concentrati a finire bene l’attuale stagione. Ma a Firenze il tecnico del Pisa ha tanti estimatori. Pradè e Burdisso in primis, con Joe Barone aveva instaurato un rapporto famigliare. Per anni alla guida della Primavera, sa lavorare con i giovani e si ispira a De Zerbi del quale è molto amico.

