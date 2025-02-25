Schira: "Prossime partite decisive per Palladino. La Fiorentina pensa a Tudor o Aquilani per sostituirlo"
Dopo le sconfitte contro Inter, Como e Verona, potrebbe essere giunto il momento delle riflessioni in casa Fiorentina. Stando quanto riportato da Nicolò Schira, le prossime gare potrebbero essere deci...
A cura di Redazione Labaroviola
25 febbraio 2025 11:45
Dopo le sconfitte contro Inter, Como e Verona, potrebbe essere giunto il momento delle riflessioni in casa Fiorentina. Stando quanto riportato da Nicolò Schira, le prossime gare potrebbero essere decisive per il futuro di Raffaele Palladino. E i candidati presi in considerazione dal club viola - si legge sul profilo X del giornalista - sarebbero Alberto Aquilani e Igor Tudor.