Gazzetta: “Firenze si divide su Italiano, ed Aquilani si avvicina. Deciderà tutto Commisso”

Da tempo si parla di Italiano come tra i favoriti alla panchina del Napoli. A Firenze attendono con ansia l’incontro tra lui e i dirigenti club. La città si divide gli elogi e le critiche al tecnico, mentre si vocifera dell’eventuale sostituto: in pole ci sarebbe Alberto Aquilani, che ha portato la Primavera della Fiorentina in finale di categoria. Dopo la finale è intervenuto anche Commisso sull’argomento, di fatto ribadendo la centralità di Italiano nel progetto: «Da qui dobbiamo ripartire per fare meglio la prossima stagione. Italiano un punto fermo? Sì». Tra Commisso e De Laurentiis i rapporti sono ottimi, tanto che l’altro giorno il presidente del Napoli ha dichiarato di avere «una lista di 40 tecnici da esaminare. Italiano non c’è perché è sotto contratto».

Ovviamente alla storia dei 40 non ci crede nessuno, ma è vero che se Commisso vuole tenersi Italiano, De Laurentiis farà un passo indietro. Anche se ne era già rimasto ammaliato quando il tecnico con lo Spezia aveva conquistato la A. E gli aveva pure fatto complimenti pubblici dopo la vittoria a Napoli, contro Gattuso. Lo scorso anno, poi, Italiano divenne quasi spauracchio col doppio successo al Maradona tra campionato e Coppa Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.