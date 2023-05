Gazzetta di Modena, Aquilani nel mirino del Sassuolo: neroverdi vogliono affidargli la Squadra B

Alberto Aquilani entra nel mirino di un altro club di Serie A: secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena il tecnico della Fiorentina Primavera sarebbe monitorato da vicino dal Sassuolo. La società neroverde infatti, secondo quanto scritto dal quotidiano emiliano, sarebbe pronta a sbarcare in Lega Pro con la propria seconda squadra (stile Juventus) e per il progetto Sassuolo Next Gen il ds Carnevali starebbe pensando proprio ad Aquilani, uno dei tecnici che ha fatto meglio a livello di squadre giovanili negli ultimi anni.