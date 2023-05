Tifa Fiorentina in Liechtenstein, per il compleanno si è fatto fare questo murales davanti casa sua

Thomas è un tifoso viola speciale, vive in Liechtenstein e per il suo compleanno ha chiesto il regalo di aver disegnato davanti la sua casa un murales della Fiorentina, cosi ha chiamato un artista e gli ha fatto fare questo capolavoro. Ecco la sua testimonianza:

Non sono italiano e nè lo sono i miei genitori, sono un cittadino del Principato del Liechtenstein. La mia grande passione per la Fiorentina è nata nel 1995 quando ho trascorso 6 mesi a Firenze per imparare l’italiano. Vivere a Firenze e sentire cosa significa la Fiorentina per la città ha avuto un grande impatto per tutta la mia esistenza. Grazie alla mia passione, tanti miei amici qui nel Liechtenstein sono diventati tifosi viola. Non siamo ancora un viola club ufficiale ma io sono socio di “Firenze nel Nord”.

Sono molto fiero che anche il mio figlio Matteo (16 anni) è diventato tifoso della Fiorentina. Non è facile per lui, dato che non parla italiano. Anche lui ha già visto varie partite della Fiorentina a Firenze, a Verona e siamo stati al ritiro di Moena. Quest’anno, per la prima volta ha viaggiato da solo con un amico a Firenze per assistere nella Fiesole la partita contro La Spezia. Il murales si trova a Mauren, davanti casa casa mia nel Principato di Liechtenstein ed è stato creato da un sprayer professionale il 20 maggio”

