Ranieri: “Dopo la vittoria della Coppa volevamo fare una partitella ma il Franchi era troppo pieno”

Claudio Ranieri ha vinto la Coppa Italia nel 1996 con la Fiorentina, il tecnico riusci a vincere anche la Supercoppa Italiana contro il Milan nei mesi successivi. Queste le sue parole a Radio Bruno:

“Quando noi tornavamo con il pullman da Bergamo dopo la vittoria della Coppa Italia, pian pian ci dicevano che lo stadio si stava riempendo, non sapevamo che fare, non potevamo entrare allo stadio e non far nulla, c’era troppa gente che ci stava aspettando, allora ho detto ai ragazzi di cambiarsi per improvvisare una partitella ma fu impossibile perchè lo stadio era stracolmo di gente. Nella Supercoppa Italiana abbiamo vinto grazie a Batistuta, fu la prima volta che la squadra che vinse la Coppa Italia poi ha vinto la Supercoppa. Bati riusciva a fare gol a tutti, non c’era distinzione di campione, quando era in forma era devastante”

