Aquilani non sarà più l’allenatore del Pisa nonostante il mancato arrivo sulla panchina della Fiorentina

Entro le prossime 48 ore si chiuderà definitivamente il rapporto fra il Pisa e Alberto Aquilani. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio per SkySport, le parti in causa fra oggi e domani si vedranno per definire la risoluzione del contratto stipulato la scorsa estate dopo la fine del rapporto fra il tecnico romano e la Fiorentina, club nel quale aveva ben figurato alla guida della formazione Primavera. E proprio al club Viola, secondo i rumors delle ultime settimane, Aquilani sarebbe potuto tornare, ma con il compito di raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano al timone della Prima squadra. Ruolo, questo, che però la dirigenza del club gigliato ha poi deciso di affidare a Raffaele Palladino. Questo il post su X pubblicato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio:

#SerieB | @PisaSC, tra oggi e domani sarà definita l’uscita di Alberto #Aquilani. Prevista in queste ore la scelta del direttore sportivo, quindi il nuovo allenatore. Filippo #Inzaghi tra i nomi in lista. @SkySport https://t.co/qeNRMoOaNn — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 4, 2024

RISO CONTINUA A ESSERE L’AGENTE DI PALLADINO