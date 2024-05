Pedullà: “Nessun ripensamento per Italiano. Aquilani resta in pole per la panchina della Fiorentina”

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Vincenzo Italiano e la panchina della Fiorentina. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà, al memento, non ci sono margini per eventuali sorprese o dietrofront per quanto riguarda Italiano: il tecnico è assolutamente concentrato sull’epilogo della stagione con una finale di Conference da vincere. Italiano è stato a lungo un papabile per il Napoli, ora siamo in una comprensibile fase di stand-by, il Bologna ha sondato ma dobbiamo aspettare. Per la sua eredità è ancora Alberto Aquilani – in uscita da Pisa – l’indiziato principale.

