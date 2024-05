Alberto Aquilani, attuale allenatore del Pisa ha così parlato a Canale 50: “Devo capire se sono io quello che è giusto per il Pisa, non perché debba andare da un’altra parte ma perché il Pisa merita tanto. Non voglio scappare da niente ma essere coerente, ho un contratto ma non voglio legarmi a quello per poi magari fare il male del Pisa”.

