Corriere Fiorentino: “Palladino in pole per la panchina della Fiorentina, poi Aquilani. Soluzioni anche estere?”

Il futuro di Vincenzo Italiano è sempre più chiaro e a fine anno sarà addio. Nel frattempo, anche se tutti sono concentrati sul finale di campionato e sulla finale di Atene, la dirigenza della Fiorentina deve pensare anche al futuro e nelle ultime ore è tornato prepotentemente di moda il nome di Raffaele Palladino. È lui, insieme ad Alberto Aquilani, il nome in prima fila per la sostituzione di Vincenzo Italiano. Ciò non significa che non possano spuntare soluzioni a sorpresa, in particolare dall’estero, ma oggi sono loro i profili in cima alla lista. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

