Bucchioni: “Aquilani alla Fiorentina non sarebbe buono per lui, deve andare in serie B o ad un Sassuolo”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno di Alberto Aquilani. Il tecnico della Fiorentina primavera che sta facendo tanto bene a Firenze e che ha dimostrato grandi valori. Queste le parole di Bucchioni:

“Aquilani ha fatto il percorso che ha fatto Guardiola partendo dal settore giovanile, se fossi un suo procuratore gli consiglierei di andare in una situazione intermedia, magari una serie B o una piazza tranquilla in serie A come il Sassuolo, pensa a Inzaghi che è voluto partire dal Milan e che poi è dovuto ripartire dalla serie C. Nel mondo del calcio parlano tutti bene di Aquilani, lui porta le idee, come Spalletti che sta vincendo attraverso le idee. Lo stesso vale per Italiano, per Aquilani vedere Italiano come lavora lo ha aiutato a crescere, tanti vedono Italiano come un punto di riferimento. In questo momento la Fiorentina non sarebbe buona per Aquilani, adesso Firenze è giustamente esigente, gli serve altro, anche Italiano ha fatto un percorso prima di arrivare alla Fiorentina.

