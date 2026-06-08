Pedullà: "Grosso punta sui fedelissimi, Thorstvedt e Volpato nel mirino della Fiorentina"
Secondo Pedullà, il nuovo tecnico potrebbe ritrovare due giocatori già valorizzati durante la sua esperienza al Sassuolo.
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 22:45
I primi movimenti della Fiorentina targata Fabio Grosso potrebbero portare a profili già ben conosciuti dal nuovo allenatore viola. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sui propri canali social, tra i fedelissimi del tecnico ci sarebbero infatti Cristian Volpato e Kristian Thorstvedt.
Al momento non si registrano trattative concrete, ma i loro nomi iniziano a circolare con insistenza in orbita Fiorentina. Un segnale che potrebbe indicare la volontà del nuovo corso viola di puntare su giocatori già conosciuti dall'allenatore e funzionali alle sue idee di gioco.