Da Sassuolo: "Grosso accetterebbe subito la Fiorentina, vuole andare via dai neroverdi"

Il tecnico emiliano potrebbe passare in viola come sostituto di Vanoli

Il giornalista Nicolò Caruso che conosce da vicino il mondo del Sassuolo, ha parlato a Radio Bruno di Fabio Grosso: "Grosso accetterebbe subito la Fiorentina poi ha un gran rapporto con Paratici che lo vorrebbe con sè. Lui si incontrerà con la dirigenza neroverde per vedere cosa fare ma sappiamo che lui vuole andarsene perchè ha finito il suo percorso a Sassuolo."