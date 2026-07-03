Tmw: Inizia la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Thorstvedt e i neroverdi mettono nel mirino Ugresic

C'è stato un primo incontro tra Fiorentina e Sassuolo per Kristian Thorstvedt. La trattativa è iniziata e i neroverdi piombano sul centrocampista del Partizan

A cura di Redazione Labaroviola 03 luglio 2026 19:12

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