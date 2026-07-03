Tmw: Inizia la trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Thorstvedt e i neroverdi mettono nel mirino Ugresic
C'è stato un primo incontro tra Fiorentina e Sassuolo per Kristian Thorstvedt. La trattativa è iniziata e i neroverdi piombano sul centrocampista del Partizan
Come riportato da Tmw, nelle ultime ore si è avviata la trattativa tra la Fiorentina e il Sassuolo, per portare il centrocampista Kristian Thorstvedt alla disposizione di Grosso.
All'interno del primo incontro è emerso che la squdra neroverde valuta il centrocampista norvegese 15 milioni di euro, anche a causa del contratto in scadenza nel 2027. Un segnale determinante arriva dall'interesse per Ugresic, il calciatore di proprietà del Partizan è stato messo nel mirino dal Ds Palmieri, che ha iniziato a ragionare su una possibile cessione del suo centrocampista.
Come emerso durante la trasmissione IlPentasport, la Fiorentina cercherà di abbassare il prezzo anche con l'inserimento di Somh come contropartita.