Grosso alla Fiorentina? Berardi lo esalta: “Ci tiene tutti sul pezzo. Ogni partita miglioriamo sempre di più”
“Ha fatto giocare quasi tutti e chi è subentrato ha sempre dato il 100% e questo fa la differenza“
A cura di Redazione Labaroviola
03 maggio 2026 21:04
Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha così parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara con il Milan: “Mister Grosso ci tiene tutti sul pezzo, quest'anno è stato bravo in quello, ha fatto giocare quasi tutti e chi è subentrato ha sempre dato il 100% e questo fa la differenza. Grosso ama tanto la squadra compatta, senza correre troppi rischi ma quando abbiamo la palla sappiamo anche giocare. Ogni partita miglioriamo sempre di più".