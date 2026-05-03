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Grosso alla Fiorentina? Berardi lo esalta: “Ci tiene tutti sul pezzo. Ogni partita miglioriamo sempre di più”

“Ha fatto giocare quasi tutti e chi è subentrato ha sempre dato il 100% e questo fa la differenza“

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2026 21:04
Grosso alla Fiorentina? Berardi lo esalta: “Ci tiene tutti sul pezzo. Ogni partita miglioriamo sempre di più” -
Rassegna Stampa
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Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha così parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara con il Milan: “Mister Grosso ci tiene tutti sul pezzo, quest'anno è stato bravo in quello, ha fatto giocare quasi tutti e chi è subentrato ha sempre dato il 100% e questo fa la differenza. Grosso ama tanto la squadra compatta, senza correre troppi rischi ma quando abbiamo la palla sappiamo anche giocare. Ogni partita miglioriamo sempre di più".

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