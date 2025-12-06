PAGELLE FIORENTINA: DE GEA PAPERA, PARISI IMBARAZZANTE, FAGIOLI SENZA PERSONALITÀ

De Gea 4 Papera sul primo gol, non esce sul secondo. E non è la prima volta che non esce e crea guai

Comuzzo 6 Il migliore della difesa, cerca di essere ordinato e soffrire il meno possibile. Salva su Cheddira al minuto 58

Pablo Mari 5 Impreciso, lotta tanto con il suo diretto marcatore, impreciso, cerca di non affondare ma gioca senza coperture e aiuti

Ranieri 5 Va allo scontro con Kean in occasione del calcio di rigore, in fase difensiva è sempre messo male

Dodò 5 Nel primo tempo sbaglia alcune facili giocate, si fa vedere solo quando salta nettamente il suo diretto marcatore e mette una bella palla in mezzo per Kean. Nel secondo tempo ordinaria amministrazione senza grandi sussulti, nessun cross degno di nota

Sohm 5,5 Esce alla fine dei primi 45 minuti, sbaglia diversi palloni ma almeno ha il merito di correre e di mettere in campo quel minimo di fisicità che manca maledettamente alla squadra viola

Fagioli 4,5 Non fa mai un passaggio che sia in avanti, solo passaggi timidi indietro o in orizzontale, mai il coraggio di provare una giocata. Senza attributi, gli manca di coraggio

Mandragora 6 Lo salva il gol segnato su rigore, per il resto tanto agonismo che almeno serve in diversi recuperi difensivi, non ha le qualità per fare molto altro di diverso. Dalla sua parte è che gioca in un reparto che non funziona

Parisi 4 Marca a 2 metri Volpato e gli spalanca le porte del gol del pareggio. Ha il grande merito di fare sembrare Volpato un misto tra Ribery e Cristiano Ronaldo. Inadatto al ruolo

Gudmundsson 5,5 In una gara horror per tutti, l’islandese ha almeno il merito di non nascondersi e di andare a prendersi sistematicamente la palla per provare a creare qualcosa. Non ci riesce ma almeno ha la personalità di provarci

Kean 5 Perde subito la pazienza quando Ranieri e Mandragora gli scippano il rigore, non la prende affatto bene e si vede. Il resto della sua gara è aspettare palloni che non arrivano. Anche lui almeno lotta

Ndour 4,5 Entra ed ha il merito di sprecare ogni pallone che gli passa tra i piedi

Fortini 5 Non riesce a mettere nemmeno un pallone nel mezzo

Viti 5,5 Entra al posto di Ranieri, da rivedere la sua posizione in occasione del terzo gol neroverde

Piccoli 4,5 Non prende un pallone. Si vede pochissimo