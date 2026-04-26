Fiorentina-Sassuolo non va oltre lo 0-0. Fischi al Franchi a fine partita

La Fiorentina sale a 37 punti in classifica

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 12.30 affronta il Sassuolo di Fabio Grosso. Viola che cercano punti preziosi per avvicinarsi alla matematica salvezza.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina con Mandragora. Primi 10’ di studio ta le due squadre, con il Sassuolo deciso a costruire e con i viola che invece si difendono e cercano di ripartire. All’11’ errore da matita rossa di Dodò, il Sassuolo parte in contropiede, Garcia calcia e De Gea si salva con i piedi. All’11’ conclusione dalla distanza di Dodò che finisce in curva. Al 20’ Dodò dentro per Gudmundsson che prova il gol di tacco, grande riflesso di Turati che allunga il pallone in angolo. Al 26’ tiro di Volpato schermato da Ranieri. Al 28’ Mandragora calcia debolmente la punizione. Al 29’ buona azione del Sassuolo, sul pallone arriva Volpato che calcia senza trovare la giusta coordinazione. Al 30’ ammonito Ranieri. Al 32’ la Fiorentina si divora il gol dell’1-0 con Solomon! Al 35’ altra chance per la Fiorentina, Harrison calcia, Gudmundsson alza un campanile, poi il Sassuolo con qualche difficoltà rimedia. Al 37’ si accendono un po’ gli animi in campo, dopo un doppio intervento non fischiato per due calciatori viola. Al 40’ conclusione di Harrison che finisce fuori dallo specchio della porta. Al 42’ Mandragora prova a mettere al centro, ma il difensore neroverde spazza in corner. Al 45’ Ndour prova il destro, palla sul fondo. Dopo 1’ di recupero Marinelli manda tutti negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO- Inizia la seconda frazione, il primo possesso è del Sassuolo. Al 49’ Balbo si oppone alla conclusione di Pinamonti. Al 50’ la Fiorentina si divora un gol! Contropiede di Dodò che invece di calciare allarga il gioco. Sul pallone Solomon che allunga per Gudmundsson, ma Turati bravo a chiudere lo specchio. Al 54’ Solomon dietro per Dodò che calcia in modo violento, Turati ancora una volta nega il gol alla Fiorentina. Al 56’ Fiorentina troppo sbilanciata in avanti, il Sassuolo trova il tiro con Pinamonti. Al 57’ Mandragora calcia, in due tempi Turati. Al 57’ giallo per Mandragora. Al 58’ cross dentro per Pinamonti che colpisce in pieno il palo, Balbo si era perso l’attaccante neroverde. Al 61’ Volpato calcia, De Gea risponde presente. Al 62’ tiro di Thorstvedt deviato da Rugani. Al 63’ Volpato calcia, pallone deviato in corner. Al 65’ nel Sassuolo fuori Volpato, dentro Lipani. Nella Fiorentina al 66’ dentro Fabbian e Fazzini, fuori Harrison e Mandragora. Il numero 8 non prende bene la sostituzione ed esce arrabbiato dal campo. Al 73’ Solomon dentro, tocca palla Fabbian, poi il pallone arriva a Gudmundsson, parata super di Turati ma è in offside. Al 75’ fuori Pinamonti e Koné, dentro Nzola e Fadera. Nei viola, fuori Balbo al suo posto Comuzzo. Al 77’ contropiede Fiorentina, Gudmundsson calcia e prende l’avversario. All'80' giallo per Laurienté. All'82' ottimo scambio tra Gudmundsson e Fabbian, l'islandese calcia ma trova una deviazione. All'84' Fagioli si mette in proprio che numero! Il 44 viola calcia, palla che finisce fuori dalla porta. All'85' Laurienté calcia, palla deviata in angolo da Rugani. All'87' nel Sassuolo fuori e dentro Vranckx e Moro, fuori Laurienté e Matic. All'88' conclusione da fuori di Comuzzo che finisce di poco fuori. Al 94' Ndour calcia, Turati si fa trovare pronto. Finisce 0-0 Fiorentina-Sassuolo.