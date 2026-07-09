TMW: "Brescianini è la carta della Fiorentina per arrivare a prendere Thorstvedt dal Sassuolo"

Il centrocampista viola può andare al Sassuolo nella trattativa per Thorstvedt

Nonostante l’innesto di Arthur Atta alzi sensibilmente la qualità della mediana, il centrocampo della Fiorentina rischia ora di essere sovraffollato, ma le indiscrezioni provenienti dal Viola Park suggeriscono che il mercato in quella zona del campo non si fermerà qui. A confermarlo sono state le recenti dichiarazioni di Fabio Grosso, che hanno riacceso i riflettori su Kristian Thorstvedt, considerato ancora una priorità per la dirigenza viola: se l'intesa contrattuale con il centrocampista norvegese e i suoi agenti è già stata blindata, l'ostacolo principale rimane il Sassuolo, che non si schioda dalla richiesta di 15 milioni di euro. Per abbassare la parte cash, la Fiorentina sta studiando l'inserimento di una contropartita tecnica e, sebbene nelle ultime ore siano circolate le ipotesi Amatucci e Sohm, l'apprezzamento reale del Sassuolo si starebbe indirizzando altrove; stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il profilo più gradito ai neroverdi sarebbe infatti quello di Marco Brescianini, reduce dal riscatto obbligatorio da 10 milioni di euro scattato dopo la salvezza con l'Atalanta, una carta che potrebbe dare a Fabio Paratici l'argomento decisivo per sbloccare definitivamente la trattativa.