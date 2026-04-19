Pedullà conferma: “Grosso piace alla Fiorentina. Ma non solo, anche al Bologna in caso di addio di Italiano”

L'allenatore del Sassuolo potrebbe andare altrove dopo la grande stagione in neroverdi

Il Sassuolo ha vissuto una grande stagione con Fabio Grosso in panchina. E l’attuale allenatore potrebbe salutare: come raccontato da Luca Cilli per Sportitalia diverse settimane fa, il Campione del Mondo 2006 piace sia alla Fiorentina che al Bologna in caso di addio rispettivamente con Vanoli e Italiano. Lo scrive Alfredo Pedullà.