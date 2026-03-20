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Report medico del Sassuolo: “Un caso di pertosse e 5 con sintomi, calciatori in isolamento”

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Report medico del Sassuolo: “Un caso di pertosse e 5 con sintomi, calciatori in isolamento”

Redazione

20 Marzo · 12:33

Aggiornamento: 20 Marzo 2026 · 12:33

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Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra.
I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi.
Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff. Lo scrive il Sassuolo

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