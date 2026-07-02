Pedullà conferma: "Thorstvedt-Fiorentina, svolta vicina: Grosso lo vuole, weekend decisivo"

Il centrocampista resta una priorità per Fabio Grosso, ha il contratto in scadenza nel 2027 e gradirebbe il trasferimento a Firenze

Kristian Thorstvedt e la Fiorentina, un’indiscrezione dell’8 giugno e una richiesta di Fabio Grosso che lo conosce molto bene. L’interesse è sempre alto, altissimo, a maggior ragione se consideriamo che il centrocampista ha un contratto in scadenza tra meno di un anno. Thorstvedt ha altre richieste, ma la sua voglia di Fiorentina è alta e ci saranno aggiornamenti entro questo weekend.

Lo riporta alfredopedulla.com