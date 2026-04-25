Probabile formazione Fiorentina: Gudmundsson tentazione falso nueve per Vanoli, Fiorentina in emergenza dietro

Vanoli potrebbe mettere l'islandese come centravanti col Sassuolo

Domani alle 12.30 la Fiorentina sfiderà il Sassuolo di Grosso e Vanoli deve fare ancora i conti con le molte assenze, infatti mancheranno Parisi, Fortini, Gosens e Kean oltre allo squalificato Pongracic, mentre Piccoli resta in dubbio. Vanoli dovrebbe schierare De Gea in porta poi in difesa ci saranno Ranieri, Comuzzo, Balbo e Dodo. In regia Fagioli con ai lati Ndour e Mandragora. In attacco Harrison, Solomon e ballottaggio aperto tra Piccoli e Gudmundsson come falso nueve. Lo scrive TMW.