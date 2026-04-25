CorFio: "Fiorentina, dal fondo con 6 punti a una nuova classifica: riecco il Sassuolo"

La Fiorentina si presenta al nuovo incrocio col Sassuolo con una classifica e una squadra completamente diverse.

Sembra passato molto più tempo, e invece domani saranno soltanto 141 giorni da quel pomeriggio da incubo in Emilia. Era il 6 dicembre e la sconfitta contro il Sassuolo segnò uno dei momenti più difficili della storia recente della Fiorentina. Non solo per il 3-1 finale, ma soprattutto per una classifica che, alla 14ª giornata, vedeva i viola ultimi con appena 6 punti.

Da quella partita, però, come evidenzia il Corriere Fiorentino, la squadra ha cambiato marcia: 30 punti raccolti nelle successive 19 gare, un rendimento che varrebbe l’ottavo posto. Un percorso che ha permesso alla Fiorentina di uscire dalla crisi e presentarsi oggi, alla vigilia del ritorno contro la squadra di Grosso, con la possibilità di chiudere definitivamente i conti.

Una vera e propria rimonta, costruita anche sui tanti punti recuperati rispetto alle dirette concorrenti: +19 sulla Cremonese, +15 sul Lecce, +18 sul Verona e +8 sul Cagliari. Ed è proprio questa risalita che alimenta ancora le speranze di Vanoli di ottenere la conferma.