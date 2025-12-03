3 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:36

Nazione: “Biglietti troppo cari ma Firenze a Reggio ci sarà: attesi oltre mille tifosi”

Avanti uniti, tutti insieme. Questo è il mood

Avanti uniti. Tutti insieme. Il mood è lo stesso da domenica sera. Anzi, se possibile è cresciuta sempre più la voglia da parte dei tifosi di dare una mano significativa – probabilmente decisiva – alla Fiorentina per uscire da una situazione complicatissima. Sui social e sul web gli appelli si sono moltiplicati. In tanti hanno chiesto simbolicamente a Paolo Vanoli anche di aprire il Viola Park almeno per un allenamento al fine di far sentire ai calciatori il calore e il sostegno dei tifosi (difficile questa settimana, possibile più avanti).

Che di sicuro non mancherà sabato pomeriggio a Reggio Emilia, quando il settore ospiti (l’intera Tribuna Nord) sarà gremito di sciarpe e bandiere viola. Le richieste continuano ad arrivare copiose alle associazioni dei tifosi, al lavoro già da lunedì per accontentare tutti. Anche gli ultras hanno deciso di esserci, derogando ai propri principi legati al costo del biglietto.

Eccessivi i 35 euro richiesti dal Sassuolo agli ospiti. Da sempre politica della società neroverde, che con i propri tifosi raccoglie poco dal botteghino. Ma stavolta al prezzo non si è guardato e non si guarderà. La Fiorentina ha bisogno della sua gente. Di un tifo in grado di trascinare Kean e compagni. E alla fine saranno in migliaia, la macchina organizzativa è già in azione. Lo scrive La Nazione.

