Dalla Francia riportano: "Laurientè può andare al Fenerbahce", sfuma per la Fiorentina definitivamente?

L'esterno del Sassuolo può andare in Turchia per 20 milioni

Il Fenerbahçe torna alla carica per Armand Laurienté, esterno d'attacco del Sassuolo che figura da tempo anche tra gli obiettivi della Fiorentina. A dodici mesi dal primo assalto andato a vuoto, la dirigenza di Istanbul si è mossa nuovamente sulle tracce dell'ala francese cresciuta nel Rennes e lanciata dal Lorient.

Secondo quanto rivelato da Footmercato, il club turco ha già recapitato al Sassuolo una proposta formale sulla base di circa 20 milioni di euro. La palla passa adesso al giocatore e alla società neroverde, a cui il classe '98 è legato da un accordo valido fino al 2029. Come precisato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, tuttavia, la richiesta di partenza degli emiliani per dare il via libera alla cessione si attesta sui 25 milioni di euro.