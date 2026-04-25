Franchi pronto a spingere la Fiorentina verso la salvezza contro il Sassuolo: Venduti oltre 20mila biglietti

Il sostegno dei tifosi della Fiorentina non è mai mancato, e in questo finale di campionato potrebbe fare ancora una volta la differenza. Per la terzultima giornata di campionato, l'Artemio Franchi si dipinge di viola

Il sostegno dei tifosi della Fiorentina non è mai mancato, e in questo finale di campionato potrebbe fare ancora una volta la differenza. Per la terzultima giornata in casa, l'Artemio Franchi si dipinge di viola. Domenica contro il Sassuolo di fatto, sono previsti più di 20mila spettatori, ma si punta al tutto esaurito nelle prossime ore, con i tagliandi che stanno per essere esauriti (22mila posti è il limite per i lavori di ristrutturazione - ndr). Vincere contro i neroverdi potrebbe dire salvezza quasi matematica, visto la concomitante sconfitta della Cremonese contro il Napoli. La Curva Fiesole come sempre non mancherà e sosterrà la formazione gigliata con l'ennesima dimostrazione di amore e fedeltà. Poi, a fine stagione sarà momento di bilanci e anche il tifo organizzato si farà sentire per manifestare il suo disappunto per quanto visto negli ultimi mesi.