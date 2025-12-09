Bucchioni: “Vanoli ha scelto di non decidere, non è una figura capace di trainare lo spogliatoio”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “La partita contro il Sassuolo è stata anche peggiore del Lecce dove credevamo di aver toccato il fondo, invece stiamo scendendo ancora di più perché emergono sempre più problemi visto che esistono delle incomprensioni tra i giocatori e non solo perché tutto parte con le dimissioni di Palladino che aveva rotto con tre persone dentro la società e anche un mese fa ne ha chiesto la testa per tornare. La Fiorentina non torna e noi non possiamo nemmeno immaginare cosa sia capitato all’interno, ma la radice è la mancanza del padrone dove tutti fanno quello che vogliono.”

Prosegue: “La società non esiste perché ci sono dei giocatori che commentano, parlano e scrivono a sproposito, ma nessuno fa niente e tutti si sentono legittimati a fare quello che vogliono perché non c’è punizione. Non si può vedere Ranieri che non lo saluta perché è un’insubordinazione così come è inaccettabile vedere Gudmundsson che sbugiarda Vanoli tramite social dopo che lo stesso mister aveva detto di controllare quello che viene scritto. Manca una guida perché neanche Vanoli è una figura capace di gestire questo gruppo come nemmeno Pioli ci è riuscito che è più esperto.”

Su Vanoli: “Lui è già in discussione perché non ha fatto niente da quando è arrivato. Doveva stravolgere tutto e invece non sta decidendo nulla perché non ci sono stati cambiamenti. Voleva cambiare modulo, ma niente perché questa è la squadra di Pioli, non ha avuto il coraggio che ci aspettavamo. De Rossi ha modificato molto di più, invece Vanoli è inconcludente perché c’è bisogno di uno carismatico capace di zittirli tutti.”