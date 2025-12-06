Disastro della Fiorentina col Sassuolo, a fine partita la curva intona: "Fate ridere" e "vergogna"
La Fiorentina colleziona un'altra brutta figura contro il Sassuolo, la curva non ci sta e intona i cori: "Fate ridere" e "vergogna
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2025 17:19
Ennesima prestazione negativa della Fiorentina, che è uscita sconfitta anche contro il Sassuolo, che ha rimontato l'iniziale svantaggio chiudendo i conti per 3 a 1. Al termine del match, la squadra si è avvicinata alla curva ospite, fermandosi però fuori dall'area di rigore. Un atteggiamento che, sommato alla situazione agghiacciante in classifica, non è certamente piaciuto ai tanti tifosi viola giunti al Mapei Stadium per sostenere la squadra. Ed ecco che sono partiti i cori "Fate ridere" e "vergogna", a sottolineare un momento tanto negativo quanto delicato della squadra viola.