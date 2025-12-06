Disastro della Fiorentina col Sassuolo, a fine partita la curva intona: "Fate ridere" e "vergogna"

La Fiorentina colleziona un'altra brutta figura contro il Sassuolo, la curva non ci sta e intona i cori: "Fate ridere" e "vergogna

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2025 17:19

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