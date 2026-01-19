19 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:59

Corriere dello Sport: “Thorstvedt spinge per la cessione. Il Sassuolo dice no ai 15 milioni della Fiorentina”

19 Gennaio

Thorstvedt vicino alla scadenza, ma il Sassuolo alza il muro

La Fiorentina segue con interesse la situazione di Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Il centrocampista norvegese non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2027, e sta spingendo per la cessione. Questo potrebbe evidentemente agevolare una trattativa coi viola, che stanno riflettendo sulla questione. L’idea sarebbe quella di fare un’offerta per il prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Tuttavia i neroverdi fanno muro, e almeno per il momento non intendono scendere a compromessi. Tanto che rifiuterebbero anche un’eventuale proposta da 15 milioni di euro.  Lo scrive il Corriere dello Sport.

 

