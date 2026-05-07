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Tuttosport: “Carnevali vuole tenere Grosso al Sassuolo. Ma la tentazione Fiorentina è forte”

La Fiorentina vuole ripartire con un progetto importante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2026 09:11
Tuttosport: “Carnevali vuole tenere Grosso al Sassuolo. Ma la tentazione Fiorentina è forte” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La cavalcata del Sassuolo, e di conseguenza di Fabio Grosso, non è passata inosservata: il tecnico ha diversi occhi addosso, in modo particolare quelli della Fiorentina che è reduce da una stagione molto negativa e che vuole ripartire con un progetto importante. La tentazione è forte, ma naturalmente a Sassuolo c'è la volontà di continuare il percorso di crescita con l'ex allenatore di Frosinone e Sion alla guida. Carnevali, ad neroverde, è intenzionato a trattenere Grosso, ma è chiaro che non sarà facile riuscire a distrarre le sirene viola e, chissà, di altre squadre che dovessero bussare a Grosso nelle prossime settimane. Lo scrive Tuttosport.

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