Dodò uomo mercato. Da Napoli confermano: "Anche gli azzurri sul terzino della Fiorentina"

Il brasiliano, che non rinnoverà con i viola, dopo la Roma entra anche nel mirino del Napoli per rinforzare la fascia destra

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del mercato del Napoli: "La trattativa per l’esterno destro dell’Union Saint Gilloise Khalaili si è rallentata poiché il club belga non abbassa le pretese rispetto alla richiesta di 25 milioni di euro, considerando anche la percentuale sulla vendita da corrispondere al Maccabi Haifa. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e si è mosso per un’ottima alternativa: Dodò, che ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e non vuole rinnovare con la Fiorentina ma bisognerebbe battere la concorrenza della Roma".

Lo riporta napolimagazine.com