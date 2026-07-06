Di Marzio: "Fiorentina, sfida al Bologna per Victor Valdepeñas, ma il Real Madrid prende tempo"
Anche i viola seguono il difensore spagnolo come investimento per il futuro, ma Mourinho vuole valutarlo in ritiro prima di decidere il suo futuro
A cura di Andrea Gemignani
06 luglio 2026 21:48
Victor Valdepeñas piace anche alla Fiorentina di Grosso. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato dell'interessamento del Bologna per il difensore spagnolo classe 2006. Adesso, anche i viola hanno messo nel mirino Valdepeñas (LEGGI QUI IL SUO PROFILO) come investimento per il futuro.
Il Real Madrid, però, non ha ancora aperto alla sua cessione. I Blancos non hanno ancora dettato le condizioni per una sua eventuale partenza, con l'intenzione di lasciarlo partire in ritiro e farlo visionare da vicino a José Mourinho
Lo riporta gianlucadimarzio.com