Di Marzio: "Fiorentina, sfida al Bologna per Victor Valdepeñas, ma il Real Madrid prende tempo"

Anche i viola seguono il difensore spagnolo come investimento per il futuro, ma Mourinho vuole valutarlo in ritiro prima di decidere il suo futuro

Victor Valdepeñas piace anche alla Fiorentina di Grosso. Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato dell'interessamento del Bologna per il difensore spagnolo classe 2006. Adesso, anche i viola hanno messo nel mirino Valdepeñas (LEGGI QUI IL SUO PROFILO) come investimento per il futuro.

Il Real Madrid, però, non ha ancora aperto alla sua cessione. I Blancos non hanno ancora dettato le condizioni per una sua eventuale partenza, con l'intenzione di lasciarlo partire in ritiro e farlo visionare da vicino a José Mourinho

Lo riporta gianlucadimarzio.com