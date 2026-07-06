Dragusin, ci siamo! il centrale romeno arriva stasera a Firenze, domani visite e firma

L'ex Tottenham atteso in Italia in tarda serata: arriva in viola in prestito con obbligo di riscatto

Dragusin è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore rumeno è ormai a un passo dal trasferimento in viola e nelle prossime ore è atteso in Italia per completare gli ultimi passaggi dell'operazione.

L'arrivo del centrale è previsto in tarda serata. Nella giornata di martedì 7 luglio, invece, Dragusin si sottoporrà alle visite mediche di rito, passaggio che precederà la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale da parte del club.

L'operazione è stata definita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, formula che consentirà alla Fiorentina di assicurarsi il classe 2002 a titolo definitivo al verificarsi delle condizioni previste dall'accordo.

Per Fabio Grosso si tratta di un rinforzo importante per il reparto arretrato: un difensore giovane ma già con esperienza internazionale, destinato a ricoprire un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico viola. Salvo sorprese dell'ultima ora, l'ufficialità è ormai soltanto una questione di tempo.