Bucchioni: "Paratici, che facciamo con Vanoli? torniamo al rinnovo per gratitudine stile Iachini?"

Dopo il pesante 4-0 contro la Roma, il giornalista attacca duramente squadra, mercato e allenatore, invocando una rivoluzione totale

Al termine di Roma- Fiorentina 4-0 il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole:

"Prestazione imbarazzante stasera ma già col Sassuolo la Fiorentina non mi era affatto piaciuta. Oltretutto le dichiarazioni prepartita di Paratici sono incomprensibili. Non l'hai ancora capito come lavora Vanoli? spero siano solo frasi di circostanza le sue. Che facciamo torniamo al rinnovo per gratitudine stile Iachini? io non vedo altra strada che cambiare giocatori e allenatore".

"Paratici, per i più è un Dio che è sceso al Viola Park, ma in realtà dei 5 acquisti che ha fatto a Gennaio non ne salvo uno, neppure Solomon che pare un Sottil che ce l'ha fatta. Chi aveva ancora dubbi sui Gudmundsson e su Vanoli si deve convincere che è il momento delle scelte drastiche. Stasera il Dio del pallone è sceso in campo e ti ha consegnato una sentenza : bisogna cambiare tutto"