Di Marzio conferma: "La Fiorentina vicina a chiudere Viery dal Gremio per 13 milioni più bonus"

Il centrale brasiliano classe 2005 è vicino ai viola: l'esperto di mercato rilancia le indiscrezioni arrivate dal Sudamerica

Arrivano ulteriori conferme sull'interesse della Fiorentina per Viery. Dopo le indiscrezioni rilanciate in queste orei dal Brasile, anche Gianluca Di Marzio riferisce che il club viola è vicino a chiudere l'operazione per il giovane difensore centrale del Grêmio.

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, la trattativa sarebbe ormai ben avviata sulla base di 13 milioni di euro più bonus. Un investimento importante da parte della Fiorentina per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano.

Classe 2005, mancino naturale e cresciuto nel vivaio del Grêmio, Viery è considerato un difensore moderno, capace di abbinare fisicità, qualità nell'impostazione e personalità. Caratteristiche che hanno evidentemente convinto la dirigenza viola a puntare con decisione sul giovane brasiliano.

L'operazione rappresenterebbe un investimento significativo in ottica futura e confermerebbe la volontà della Fiorentina di ringiovanire il reparto arretrato con un profilo di grande prospettiva. Dopo le anticipazioni arrivate dal Brasile, anche Di Marzio certifica dunque l'accelerazione decisiva per portare Viery a Firenze.