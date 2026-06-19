Pazzesco in Serie C: Ronaldinho dice sì al Ravenna, il fuoriclasse brasiliano torna in campo a 46 anni

L'ex Pallone d'Oro avrebbe accettato la proposta del club romagnolo: presentazione prevista il 23 giugno a Miami in un evento speciale

Clamorosa indiscrezione di Gazzetta.it: il campione brasiliano Ronaldinho è pronto a tornare in campo nonostante i 46 anni appena compiuti e ha deciso di farlo dalla Serie C italiana. Il fantasista infatti ha firmato un accordo con l'ambizioso Ravenna di Ignazio Cipriani che già in passato aveva donato una sciarpa all'ex di Milan e Barcellona augurandosi di poterlo vedere con la maglia dei romagnoli ("Una presenza ufficiale di Ronaldinho in giallorosso qui a Ravenna sarebbe niente male" furono le sue parole).

A confermarlo sarebbero anche gli stessi diretti interessati. "Nuovi colori, stesso sorriso. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna”, sono infatti le parole di Ronaldinho riportate dalla rosea. “Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa. - sottolinea Ignazio Cipriani - Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo”.

L'annuncio ufficiale andrà in scena a Miami nel corso della presentazione della nuova maglia del club giallorosso che dunque porterà un campione del mondo (2002) e un vincitore del Pallone d'Oro (2005) sui campi di Serie C. L’evento in programma il 23 giugno avrà anche una valenza filantropica con una donazione da parte del club e della famiglia Cipriani a Street Soccer Usa, un ente benefico, partner anche di Lega Serie A, che attraverso il calcio promuove la crescita sportiva, sociale e culturale di ragazzi e comunità in complicati contesti economici.

Lo riporta tuttomercatoweb.com



