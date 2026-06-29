Di Marzio: "Fiorentina su Joao Mario: pronta a inserirsi se salta l'intesa tra Juventus e Bologna"

I viola seguono con attenzione la trattativa tra bianconeri e rossoblu e sono pronti a cogliere l'occasione qualora le due società non raggiungano un accordo

A cura di Andrea Gemignani 29 giugno 2026 22:15

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