Di Marzio: "Fiorentina su Joao Mario: pronta a inserirsi se salta l'intesa tra Juventus e Bologna"
I viola seguono con attenzione la trattativa tra bianconeri e rossoblu e sono pronti a cogliere l'occasione qualora le due società non raggiungano un accordo
Juventus e Bologna continuano a lavorare su più fronti con diverse operazioni di mercato possibili tra le due società.
Difficile che i due club trovino un'intesa per definire il futuro di Emil Holm e Joao Mario entro la giornata di domani, martedì 30 giugno. I due terzini avevano viaggiato in direzione inversa nel mercato di gennaio, con Holm arrivato dal Bologna in prestito alla Juventus e Joao Mario diventato invece rossoblù.
LA FIORENTINA SU JOAO MARIO - Anche la Fiorentina è interessata a Joao Mario, soprattutto se Juventus e Bologna non dovessero trovare un accordo.
Lo riporta gianlucadimarzio.com